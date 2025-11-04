Echtpaar Feiken-Seip uit Sellingen 65 jaar getrouwd

SELLINGEN – Vandaag vieren Willem en Henderika Feiken-Seip uit Sellingen hun 65-jarig huwelijk. Het echtpaar trad op 4 november 1960 in het huwelijk.
De heer Willem Feiken werd geboren op 2 maart 1940 in Vlagtwedde, mevrouw Henderika Seip op 8 januari 1941, eveneens in Vlagtwedde. Hun ontmoeting vond plaats bij de bekende Wilhelminaboom in Vlagtwedde. “Ik werkte toen in het boeren- en loonbedrijf van mijn vader,” vertelt de heer Feiken. “De ouders van Rika hadden een groentezaak in Sellingen.”
Na hun huwelijk begonnen Willem en Henderika samen een winkel in Emmen – “een beetje te vergelijken met de huidige Blokker”, aldus mevrouw Feiken. Behalve huishoudelijke artikelen werden er ook kleding, knopen, garen en zelfs vuurwerk verkocht.
In 1964 openden ze aan de Dorpsstraat in Sellingen een groentezaak. Daar was van alles te koop: groente, fruit, kaas, worst, frisdrank, bier, sigaretten en ijs. Ook waren zij een van de eersten in de omgeving die reformproducten aanboden, vergelijkbaar met de huidige Zonnatura-artikelen. “Onze ouders waren hun tijd ver vooruit,” vertelt dochter Ilona. “Zelfs salades zoals waldorfsalade kon je er toen al kopen.”
Een grappige herinnering: met Sint Maarten kregen de kinderen Meilof, Anje en Ilona vaak mandarijntjes uit de eigen winkel. De zuurstokken die ze kregen, kocht moeder voor een dubbeltje terug – “want die waren slecht voor het gebit.” Ze maakte de kinderen wijs dat ze het snoep in de winkel verkocht, maar in werkelijkheid gooide ze het weg.
Vanmiddag kwam burgemeester Jaap Velema het echtpaar persoonlijk feliciteren namens de gemeente Westerwolde. Hij kon te voet komen: het echtpaar woont nog altijd in hun voormalige winkelpand, tegenover het gemeentehuis. Als cadeau bracht de burgemeester een doos met daarin twee kop en schotels met het wapen van de gemeente Westerwolde er op mee. “De doos leek wel op een schoenendoos,” grapte de heer Feiken.
Willem en Henderika Feiken-Seip hebben drie kinderen, drie schoonkinderen en zeven kleinkinderen.
Foto’s: Jan Glazenburg