Gratis ontbijt op het Dollard College Campus Winschoten

WINSCHOTEN – Vanaf vandaag is het voor de leerlingen en studenten op Campus Winschoten mogelijk om gebruik te maken van een gratis ontbijt-optie. De leerlingen en studenten kunnen op dinsdag t/m vrijdag tussen 08:00 en 09:00 uur gratis een bolletje kaas, een ei en een pakje melk nuttigen.
Dit initiatief wordt mogelijk gemaakt door de subsidie Schoolmaaltijden. ‘Wij vinden het belangrijk dat geen enkele leerling de schooldag start met een hongergevoel. Door het ontbijt aan te bieden op school, krijgt iedere leerling een eerlijke start van de dag, wat hun welzijn en leerprestaties ten goede komt.’ aldus Wigbolt van Veen, teamleider Dollard College Campus Winschoten.
Helaas heeft niet iedere leerling thuis dezelfde mogelijkheden om de dag met een goed ontbijt te beginnen. Dit initiatief draagt bij aan meer kansengelijkheid binnen de school.
Bron: Joyce Zelle