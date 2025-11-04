DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Zoals u op deze website kon lezen werd op 29 oktober om 00.25 uur op de inrit van een woning aan An der Wieke 15 in Haren een brandende auto aangetroffen. De politie sluit brandstichting niet uit en vraagt getuigen van de brand contact op te nemen met het politiebureau in Meppen 05931/949-0.
Meppen
Op woensdag 29 oktober stonden om 23.00 uur achter een woon-winkelpand aan de Nagelshof in Meppen twee vuilcontainers in brand. Op het moment dat de hulpdiensten ter plaatse waren meldden getuigen dat aan de Am Neuen Markt ook een vuilcontainer in brand stond. Beide branden werden door de brandweer geblust. De politie gaat uit van brandstichting en vraagt getuigen contact op te nemen met het politiebureau 05931/949-0.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland