Open Dag bij Sportcentrum Nico Jager met exclusief seminar van fitnesscoach Jay Whey

WINSCHOTEN – Sportcentrum Nico Jager opent op zaterdag 8 november de deuren voor een sportieve en inspirerende Open Dag. Tussen 09.30 en 14.00 uur kunnen bezoekers kennismaken met de nieuwste fitnessapparatuur, enthousiaste trainers en diverse groepslessen. De toegang is gratis voor iedereen die wil ontdekken wat het sportcentrum te bieden heeft.
Tijdens de Open Dag kunnen sportliefhebbers vrijblijvend deelnemen aan groepslessen als Power Pump, Perfect Pilates, Full Body en BBB. Zowel beginnende als ervaren sporters zijn welkom om mee te doen en zich te laten inspireren door de professionele instructeurs.
Een bijzonder hoogtepunt van het programma is het exclusieve seminar van Jay Whey, een gerenommeerde expert op het gebied van krachttraining en voeding. Hij verzorgt twee sessies: Lifestyle (11.00 – 11.45 uur) en Biomechanica (13.00 – 13.45 uur). Tijdens deze seminars deelt Jay Whey praktische tips over effectieve trainingsmethoden en voedingsstrategieën die bijdragen aan spiergroei en betere sportprestaties. Ook is er ruimte voor vragen uit het publiek.
“Deze dag is een uitgelezen kans voor iedereen die wil starten met sporten of zijn trainingen wil verbeteren,” zegt het team van Sportcentrum Nico Jager. “Met de combinatie van onze open dag en het seminar van Jay Whey bieden we een inspirerend programma voor alle leeftijden en niveaus.”
Bezoekers kunnen onder het genot van gratis hapjes, koffie en thee meer te weten komen over de mogelijkheden binnen het sportcentrum. Wie zich tijdens de open dag inschrijft, betaalt bovendien geen inschrijfgeld. Daarnaast maakt iedereen kans op een try-out box van XXL Nutrition met sportieve goodies. Meedoen is eenvoudig: noteer je naam en telefoonnummer tijdens het evenement.
De Open Dag vindt plaats bij Sportcentrum Nico Jager, Bovenburen 104B in Winschoten. Voor meer informatie en updates kunnen belangstellenden terecht op de website of Facebook-pagina en Instagram pagina van het sportcentrum.
Bron en foto’s: Patrick Stegenga, Sportcentrum Nico Jager, Winschoten