Prentenboekjesfestival voor peuters en kleuters in theater vanBeresteyn

VEENDAM – Zondagmiddag 9 november verandert theater vanBeresteyn in een bruisend paradijs voor peuters, kleuters en hun (groot)ouders. Het jaarlijkse Prentenboekjesfestival is een feest van herkenning, ontdekking, avontuur en bovenal plezier!
Zodra de jonge bezoekers het theater binnenstappen, wanen ze zich in een kleurrijke speeltuin vol prentenboekjes. Overal valt iets te beleven, te ontdekken en te spelen. Voor veel kinderen is het bovendien een bijzondere belevenis: hun allereerste keer in het theater. Naast de geliefde speeltuin staan dit jaar twee bijzondere voorstellingen op het programma:
Reis om de aarde met de Kleine Astronauten
Een beeldende voorstelling ontwikkeld in samenwerking met astronaut André Kuipers en gebaseerd op zijn boek Atlas van de aarde. Wat zie jij als je omhoog kijkt? De zon, de maan, de sterren? En hoe ziet onze aarde eruit als je van bovenaf naar beneden kijkt? Een magische reis door de ruimte, vol verwondering en avontuur.
Gewoon zoals je bent
Het olifantje Snuf loopt graag zijn eigen pad. Terwijl de rest van de kudde hem telkens terugfluit, kiest Snuf ervoor om lekker eigenwijs te zijn. Een hartverwarmend verhaal over jezelf durven zijn, met veel humor, herkenning en muziek.
Het Prentenboekjesfestival is ieder jaar opnieuw een vrolijk hoogtepunt voor gezinnen met jonge kinderen, een perfecte kennismaking met de magie van theater.
Datum: Zondag 9 november 2025
Aanvang: 14.30 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn