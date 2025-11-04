Publiekslezing over prostaatkanker in het kader van Movember

EMMEN – In het kader van Movember organiseert Prostaatcentrum Noord-Nederland (PCNN) een publiekslezing over prostaatkanker. De publiekslezing is op woensdag 19 november binnen ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen. Patiënten, hun naasten, en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Tijdens de lezing worden bezoekers bijgepraat over verschillende onderwerpen. Het programma ziet er als volgt uit:
18.00 – 18.40 uur Inloop en welkomstwoord
18.40 – 19.10 uur PSA & Screening door uroloog Luc Roelofs
19.10 – 19.40 uur RALP (robotgeassisteerde radicale prostatectomie) door uroloog Esmée Krouwel
19.40 – 19.50 uur Informatie over de prostaatkankerstichting
19.50 – 20.15 uur Pauze
20.15 – 20.45 uur Radiotherapie door radiotherapeut Bart Vanhauten
20.45 – 21.15 uur Uitgezaaide prostaatkanker door verpleegkundig specialist oncologie Anouk Jeuring
21.15 uur Afsluiting van de avond
Aanmelden
Om bij deze avond aanwezig te zijn is vooraf aanmelden noodzakelijk. Aanmelden (gratis) kan tot 10 november via deze pagina. (https://www.treant.nl/agenda/publiekslezing-prostaatkanker-2025)
Locatie: ziekenhuislocatie Scheper van Treant, Boermarkerweg 60 in Emmen. Vergaderzaal 1, 2 en 3.
Over Prostaatcentrum Noord-Nederland
Prostaatcentrum Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen Treant, UMCG, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Saxenburgh Medisch Centrum en Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Alle patiënten die bij deze ziekenhuizen komen vanwege prostaatkanker, worden in het multidisciplinair overleg besproken om zo tot de beste behandeling voor de patiënt te komen.
Bron: Treant