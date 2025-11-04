Publiekslezing over prostaatkanker in het kader van Movember

Foto: Treant
- Catharina Glazenburg - Provincie Drenthe

EMMEN – In het kader van Movember organiseert Prostaatcentrum Noord-Nederland (PCNN) een publiekslezing over prostaatkanker. De publiekslezing is op woensdag 19 november binnen ziekenhuislocatie Scheper van Treant in Emmen. Patiënten, hun naasten, en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.

Tijdens de lezing worden bezoekers bijgepraat over verschillende onderwerpen. Het programma ziet er als volgt uit:

18.00 – 18.40 uur           Inloop en welkomstwoord

18.40 – 19.10 uur           PSA & Screening door uroloog Luc Roelofs

19.10 – 19.40 uur           RALP (robotgeassisteerde radicale prostatectomie) door uroloog Esmée Krouwel

19.40 – 19.50 uur           Informatie over de prostaatkankerstichting

19.50 – 20.15 uur           Pauze

20.15 – 20.45 uur           Radiotherapie door radiotherapeut Bart Vanhauten

20.45 – 21.15 uur           Uitgezaaide prostaatkanker door verpleegkundig specialist oncologie Anouk Jeuring

21.15 uur                      Afsluiting van de avond

Aanmelden

Om bij deze avond aanwezig te zijn is vooraf aanmelden noodzakelijk. Aanmelden (gratis) kan tot 10 november via deze pagina. (https://www.treant.nl/agenda/publiekslezing-prostaatkanker-2025)

Locatie: ziekenhuislocatie Scheper van Treant, Boermarkerweg 60 in Emmen. Vergaderzaal 1, 2 en 3.

Over Prostaatcentrum Noord-Nederland

Prostaatcentrum Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen Treant, UMCG, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Saxenburgh Medisch Centrum en Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Alle patiënten die bij deze ziekenhuizen komen vanwege prostaatkanker, worden in het multidisciplinair overleg besproken om zo tot de beste behandeling voor de patiënt te komen.

Bron: Treant

