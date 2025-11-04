Rapport Regio in Beeld 2025: krappe arbeidsmarkt vraagt om focus op vaardigheden

GRONINGEN – De Nederlandse arbeidsmarkt koelt momenteel weliswaar iets af, maar blijft krap en kent de nodige uitdagingen. Dat blijkt uit Regio in Beeld 2025, de jaarlijkse rapportage van UWV. De krapte raakt in Groningen cruciale sectoren zoals zorg, onderwijs, kinderopvang, techniek en ICT. Een focus op vaardigheden is zowel voor werkenden en werkzoekenden als werkgevers belangrijk om mee te kunnen blijven doen in een veranderende arbeidsmarkt.

In Groningen is de arbeidsmarkt krap. Dat betekent dat er bijna 3 keer zoveel vacatures zijn als kortdurend werkzoekenden. In 13 arbeidsmarktregio’s is de arbeidsmarkt nog krapper. In Midden-Utrecht, Zeeland, Gorinchem en FoodValley zijn ruim 5 tot bijna 6 keer zoveel vacatures als kortdurend werkzoekenden. ‘Sectoren die maatschappelijk én economisch van groot belang zijn kampen daardoor met personeelstekorten,’ vertelt Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV. ‘Denk aan zorg, onderwijs, kinderopvang en veiligheid, maar ook aan techniek, ICT en bouw & installatie. Personeelstekorten kunnen een belemmering zijn voor deze sectoren. Maar de hele maatschappij heeft er last van. Zo zijn er wachtlijsten in de zorg en kinderopvang. Ook kan er bijvoorbeeld minder gebouwd worden en stagneert de energietransitie onder andere door gebrek aan personeel.’

Banengroei ongelijk verdeeld

Ondanks onzekerheid wordt de komende jaren een matige groei van de economie verwacht. Erik Oosterveld: ‘De economische groei vertaalt zich maar voor een deel in extra werkgelegenheid. In de krappe arbeidsmarkt zoeken werkgevers naar andere manieren om hun productie en diensten te laten groeien, bijvoorbeeld door automatisering of het efficiënter inrichten van hun bedrijfsprocessen.’ UWV verwacht dat het aantal banen in Nederland tot 2027 in totaal met 1,1% groeit. In Groot-Amsterdam, Midden-Utrecht, FoodValley en Zuidoost-Brabant is de banengroei duidelijk hoger. Maar in de Limburgse regio’s, Zeeland, Achterhoek en Drenthe krimpt het aantal banen juist tot 2027. De banengroei in Groningen zit ongeveer op het landelijke gemiddelde. Tot 2027 neemt het totaal aantal banen in Groningen toe met 1,1%, ofwel 5.100 banen. De banenontwikkeling verschilt sterk per sector: tegenover de banenkrimp in industrie, uitzendbureaus en onderwijs staat banengroei in zorg & welzijn, bouw en specialistische zakelijke diensten. Ook de horeca blijft groeien.

Hoge arbeidsparticipatie, toch nog mensen beschikbaar voor werk

De netto arbeidsparticipatie steeg in 2024 naar een recordhoogte. In Groningen was dat ruim 71%. Dat betekent dat meer dan 7 op de 10 Groningers tussen de 15 en 75 jaar oud inmiddels werkt. In Midden-Utrecht, Amersfoort en Gorinchem ligt de arbeidsparticipatie zelfs op bijna 76%. Het onbenut arbeidspotentieel nam in de afgelopen 10 jaar sterk af. Erik Oosterveld: ‘Ondanks de aanhoudend krappe arbeidsmarkt zijn er in Groningen nog steeds zo’n 56.000 mensen die (meer) willen werken en dat nu nog niet doen. Werkgevers kunnen breder zoeken naar kandidaten en ook vaker dit ongekend talent meenemen in hun werving. Zo lukt het hen mogelijk vaker om een geschikte kandidaat te vinden.’

Focus op vaardigheden

Technologische ontwikkelingen, vergrijzing en een al bestaande schaarste zorgen ervoor dat de arbeidsmarkt in beweging blijft. Erik Oosterveld: ‘Juist ook voor werkenden is het belangrijk om scholing te blijven volgen: om bij te blijven op hun vakgebied en om andere of nieuwe vaardigheden op te doen. Hierdoor kunnen ze mee blijven doen. Zo zorgt de opkomst van AI bijvoorbeeld voor een verschuiving in taken en vaardigheden binnen beroepen.’ Ook voor werkgevers is een focus op vaardigheden belangrijk. Erik Oosterveld: ‘Werven op vaardigheden, in plaats van alleen diploma’s en werkervaring, vergroot de vijver aan kandidaten. Voor werkzoekenden maakt het overstappen naar cruciale sectoren met veel vacatures eenvoudiger. En dat is gezien de krapte hard nodig.’

Bron: UWV