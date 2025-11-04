SELLINGEN / BELLINGWOLDE – Ruben Baalmans de eerste wereldkampioen van de Gemeente Westerwolde
De zestienjarige Ruben mag zich de komende twee jaar wereldkampioen darts noemen.
Ruben maakt deel uit van het Nederlandse jeugdteam en met dat team werd tijdens het WK in Seoul de overall wereldtitel behaald.
Ook in het mix-koppeltoernooi bereikte Ruben samen met Fardau de Jong de kwartfinales.
Zijn teamgenoten Kendji Steinbach en Kimberly Kersbergen wonnen de finale van Zuid-Afrika.
Het WDF World Cup in Seoul is het grootste en meest prestigieuze toernooi van de wereldbond.
Sinds de allereerste editie in 1977 wordt door tientallen landenteams van over de hele wereld om de twee jaar gestreden om het wereldkampioenschap.
Wethouder Harm Jan Kuper feliciteerde Ruben namens de gemeente en overhandigde hem een pakketje en een boeket bloemetje.
De wethouder ontpopte zich wel als een “kenner” van de dartsport en was een goede gesprekspartner voor Ruben.
Afgelopen week heeft Ruben samen met het team nog gespeeld in Hongarije, hijzelf was niet zo tevreden over de behaalde resultaten.
Darten op internationaal niveau is een dure sport, de kosten voor het reizen en overnachten zijn een behoorlijke aanslag op de portemonnee, daarom zou Ruben graag wat sponsors vinden die hem willen ondersteunen.
Geert Smit
Ruben Baalmans de eerste wereldkampioen van de Gemeente Westerwolde
SELLINGEN / BELLINGWOLDE – Ruben Baalmans de eerste wereldkampioen van de Gemeente Westerwolde