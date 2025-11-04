Staatssecretaris Van Marum bezoekt Ruby in Winschoten

Westerwolde Weerbericht van: Dinsdag 4 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

SOMS ZON EN DROOG | TEMPERATUUR OMHOOG

Zowel vanochtend als vanmiddag zijn er vrij veel wolkenvelden maar regelmatig laat de zon zich ook zien. Het is vandaag ook droog en het wordt zachter: de temperatuur loopt geleidelijk op tot een maximum rond 14 graden. De wind is zwak tot matig (windkracht 2 tot 4) uit zuid tot zuidoost.

Morgen zit er misschien nog een graadje rek in want dan kan het 16 graden. Er is vannacht kans op een drup regen, maar morgen is het droog met soms een paar brede opklaringen. De wind is morgen matig uit het zuiden: windkracht 3 tot 4.

Donderdag is ook een droge dag en ook dan is er zon en een zuidenwind. En daarmee wordt het een zachte voor deze tijd van het jaar want ook donderdag wordt het ‘s middags zo’n 16 graden. Terwijl het nu gemiddeld ongeveer 11 graden wordt. Zelfs vrijdag is het nog zacht maar de zuidenwind zal dan gaan wegvallen en daardoor neemt in het weekend de kans op mist en nevel toe. Mogelijk valt er dan ook wat motregen en waarschijnlijk is er dus weinig wind. Maxima in het volgende weekend rond 12 graden en minima rond 8 graden. Voorlopig komt er dus geen kou of nachtvorst.