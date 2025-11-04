Staatssecretaris Van Marum bezoekt Ruby in Winschoten

WINSCHOTEN – Op maandag 3 november bracht staatssecretaris Eddie van Marum een bezoek aan Ruby in Winschoten. Hij sprak daar met studenten, docenten en ondernemers die elke dag bouwen aan een sterkere regio.
Ruby is geen standaard schoolgebouw of kantoorruimte. Het is een plek waar jongeren een vak leren, inwoners digitale vaardigheden opdoen en ondernemers werken aan vernieuwende ideeën. Hier komen leren, werken en innoveren samen, midden in Winschoten. De campus is mede tot stand gekomen dankzij regionale samenwerking, waaronder steun van Nationaal Programma Groningen. Tijdens het bezoek was ook voorzitter Chris Fonteijn van het programma aanwezig.
Een ochtend vol inspiratie en praktijkvoorbeelden
De ochtend begon met een warm welkom van Helma Hoving en wethouder Erich Wünker. Daarna vertelde Ineke Yska hoe Ruby past binnen het Masterplan Campussen, waarin onderwijs, werk en toekomstkansen samenkomen.
Wat volgde was geen klassiek programma met lange toespraken, maar een levendige ontmoeting in ‘huiskamersetting’. Leerlingen van Noorderpoort vertelden over de projecten waaraan zij werken. Medewerkers van het Taalhuis lieten zien hoe laagdrempelig leren kan zijn, ook op latere leeftijd. Vanuit de Hanzehogeschool werd uitgelegd hoe bedrijven in Oldambt worden geholpen bij digitalisering. En steeds stond één vraag centraal: hoe zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen, nu en in de toekomst?
Samenwerking in actie, midden in een bruisend Winschoten
Voor staatssecretaris Van Marum was het bezoek een kans om van dichtbij te zien wat samenwerking in de praktijk betekent en vooral wat het oplevert. Want Ruby draait niet alleen om gebouwen en plannen, maar vooral om mensen. Mensen die zich inzetten voor hun eigen ontwikkeling én voor hun omgeving. En dat allemaal op een dag waarop Winschoten bruist van de activiteiten, want tegelijk met het werkbezoek werd ook de jaarmarkt Adrillen gehouden. Of de staatssecretaris nog een poffertje heeft meegekregen is onbekend, maar hij vertrok in elk geval met nieuwe inzichten over wat er hier in de regio gebeurt.
Wethouder Erich Wünker: “Ruby laat zien hoe krachtig de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven kan zijn. Het bezoek van de staatssecretaris is een erkenning van wat hier samen is opgebouwd.
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt