Winkeliers Vlagtwedde verkopen weer december prijzenkalenders voor goed doel

VLAGTWEDDE – Ook dit jaar zijn de inmiddels bekende december prijzenkalenders weer bij de winkeliers in Vlagtwedde te koop.
Ook dit jaar zijn er met de aanschaf van een december prijzenkalender weer prachtige prijzen te winnen. De opzet is als volgt: U heeft de mogelijkheid om voor slechts € 5,00 een december prijzenkalender te kopen. U maakt daarmee 24 dagen kans op mooie prijzen, in de vorm van cadeaupakketten en waardebonnen, EN u sponsort een lokaal goed doel.
Hoe werkt het?:
Op de kalender staat een uniek lotnummer en 24 gesloten vakjes. Op elk vakje staat een nummer. Nummer 1 staat voor 1 december, nummer 2 voor 2 december, nummer 3 voor 3 december, enz.
Elke dag tegen 18.00 uur wordt een lotnummer getrokken. Dus als bijvoorbeeld lotnummer 824 wordt getrokken op 1 december, dan kan de eigenaar van dit lotnummer de prijs van vakje 1 komen ophalen bij de desbetreffende winkelier. Elk lotnummer kan slechts 1 keer één prijs winnen tot aan dag 23.
De trekking is ’s avonds live te volgen via de Facebookpagina van Winkeliersgroep Vlagtwedde. In de winkels van de deelnemende winkeliers komt een lijst te hangen met de getrokken lotnummers. Ook worden de nummers bekend gemaakt op www.westerwoldeactueel.nl en bij de deelnemende winkeliers. Zo kan iedereen die geen Facebook heeft ook zien welk lotnummer gewonnen heeft.
MAAR LET OP:
Op 24 december (vakje 24) worden er echter drie lotnummers getrokken. Deze drie lotnummers winnen de hoofdprijzen van 500, 250 en 100 euro.
Verkrijgbaar bij de deelnemende winkeliers:
Bij Thijs dranken speciaal zaak
Frey Oogzorg
Jumbo
DA drogisterij Westerwolde
Pand 5 mode
Primera
Van Hoorn dierenspeciaalzaak
Bloemen en kadoboetiek Agnes Fleur
Arjan Borgers tweewielers
Blokker/Top 1 Toys
Bakkerij Frans
&Joy kapsalon voor hem en haar
Welkoop
Gek Op Wol
Restaria Westerwolde
Er zijn 1.000 kalenders gedrukt; de verkoop is al gestart. Van elke verkochte kalender komt 2 euro ten goede aan een goed doel.