Cabaretier en songwriter Lotte Velvet komt naar de Klinker

WINSCHOTEN – De eigenzinnige Lotte Velvet brengt met haar unieke voorstelling Carrousel, apocalyptisch cabaret naar Theater De Klinker.

“Velvet heeft een volstrekt eigen vorm gevonden om een actueel verhaal persoonlijk te maken.” Aldus Theaterkrant over haar eerdere programma, Ondergrond. Ook won ze in 2020 de jury- en publieksprijs van het Amsterdams Kleinkunst Festival. Lotte Velvet staat bekend om haar grensverleggende cabaretvoorstellingen in haar unieke en donkere stijl. Want als we er toch aan gaan, dan wel graag met humor.

Over Carrousel:

In Carrousel bespreekt en bezingt Lotte de tijd waarin we leven, waarbij ze zich afvraagt hoe je eigenlijk nog theater kan maken in een wereld die zelf al zo absurd is. Dit doet ze op haar eigen unieke manier; in poëtische taal, met bizarre typetjes en soms harde grappen. Zij werkt in deze voorstelling samen met muzikanten Serge Dusault en Annika Boxhoorn.

Ook kondigt Lotte Velvet trots haar album Carrousel aan, dat op 30 november 2025 verschijnt. Het album, geïnspireerd op haar gelijknamige theaterprogramma, beweegt zich tussen nederpop en kleinkunst en is in haar kenmerkende mix van poëzie, humor en maatschappijkritiek.

Eerder dit jaar was de première van Carrousel in Amsterdam en Lotte heeft het publiek weer weten te stimuleren met een voorstelling die zowel scherp als actueel is. Zo schrijft Theaterkrant: ‘’… de intrigerende cabaretière vertaalde haar commentaar in creatieve, originele vormen …’’ en ‘’Griezelig actueel is die voice-over […] het ochtendnieuws van 5 februari, zitten op meerdere plekken in de voorstelling verwerkt.’’. Ook is de voorstelling niet alleen prikkelend en humoristisch, het is ook nog eens muzikaal sterk: ‘’Erg mooi is haar openingslied, waarin ze snakt naar de lichtheid van een zweefmolen.’’ – Volkskrant. Met Carrousel laat Lotte met haar muzikanten zien hoe een mix van poëzie, harde grappen en muzikale flair je laten lachen en uiteindelijk laten beseffen hoe absurd onze realiteit soms is.

Praktische informatie:

Datum: 19 november 2025

20:15 Locatie: Cultuurhuis de Klinker, Winschoten

Bron: Evander Pelhan