Eerste editie mysterieuze wandeltocht in Sellingen groot succes!

SELLINGEN – Afgelopen zaterdag, 1 november, vond de eerste editie van de mysterieuze wandeltocht in Betoverend Sellingen plaats. Het evenement werd aangekondigd middels vlaggen, geleverd door Noord Nederlandse verfgroothandel.
De sfeervolle avond wandeling trok ruim 300 deelnemers, die zich lieten betoveren door lichtjes, verhalen en verrassende acts onderweg. Tientallen vrijwilligers zorgden voor een magische ambiance door honderden lichtjes langs de route te plaatsen. Wandelaars genoten van verhalenvertellers, dansende elfjes, levende standbeelden en andere verrassingen.
Aan de start kregen de deelnemers een lampje aan een keycord, geleverd door Wegman Transport B.V. Bij Hof van Sellingen, Kopje Genieten, Het Openluchttheater en Snackbar Sell’n werden onderweg hapjes en drankjes aangeboden. Ook veel omwonenden droegen hun steentje bij door hun tuinen sfeervol te verlichten wat het geheel een extra betoverende uitstraling gaf.
De tocht was een samenwerking van stichting Wandelen in Westerwolde en stichting Heksje Hasje, en werd mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Westerwolde, het Cultuurfonds en Loket Leefbaarheid Nationaal Programma Groningen.
De organisatie kijkt met veel plezier terug op een geslaagde eerste editie die volgens velen “smaakt naar meer”. Plannen voor een volgende editie worden inmiddels verkend.
Bron: Wilma Musters
Foto’s: Teun Kroeze en Hof van Sellingen