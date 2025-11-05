Expositie Silent Scream over seksueel geweld in Oldambt voorafgaand aan Orange the World

WINSCHOTEN – Voorafgaand aan de actieperiode van Orange the World over het stoppen van geweld tegen vrouwen, vindt expositie Silent Scream plaats. Deze foto-expositie vertelt verhalen over seksueel geweld. Het gaat om verhalen van slachtoffers, plegers, familieleden en deskundigen. Hiermee wil kunstenares Henriëtte van Gasteren taboes doorbreken en slachtoffers en plegers van seksueel geweld een stem geven.

De expositie is gratis te zien in de Vennekerk aan de Venne 152 in Winschoten. Op dinsdagmorgen 11 november tussen 09.00 en 09.45 uur is de opening expositie. Wethouder Gert Engelkens en burgemeester Cora-Yfke Sikkema zijn daarbij aanwezig. Janine Meins, de Oldambtster schrijfster van het boek Zwijgpijn, is die ochtend ook aanwezig voor een lezing en een signeersessie. Inwoners en andere belangstellenden zijn daarbij ook van harte welkom. De expositie is die ochtend tot 12.00 uur te bekijken.

De expositie is ook te bezoeken op de volgende momenten:

12 november tussen 09.00 en 12.00 uur

14 november tussen 19.00 en 21.00 uur

18 november tussen 09.00 en 12.00 uur

19 november tussen 09.00 en 12.00 uur

21 november tussen 09.00 en 12.00 uur

Orange the World

Van 25 november tot en met 10 december kleurt de wereld oranje. In deze periode vragen landen wereldwijd aandacht voor het stoppen van geweld tegen vrouwen en meisjes. Ook de gemeente Oldambt doet mee aan deze campagne genaamd Orange the World. Ook kunt u in deze periode deelnemen aan diverse activiteiten, zoals de expositie Silent Scream in de Vennekerk, straatacties, een leeshoek in de bibliotheken en de thematische filmvertoning van De Klinker.

Een volledig overzicht van alle activiteiten en acties waaraan u mee kunt doen, staat op www.gemeente-oldambt.nl.

Onthulling nationaal monument tegen seksueel geweld

Op dinsdag 25 november om 17.00 uur wordt in het Rosarium in Winschoten het nationaal monument tegen seksueel geweld onthuld. Seksueel geweld is een groot en complex probleem. Het kan iedereen overkomen. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Om geweld te voorkomen, maar ook om steun uit te spreken richting slachtoffers. Samen laten we zien dat Oldambt zich inzet voor respect, gelijkwaardigheid en veiligheid voor iedereen.

