VLAGTWEDDE – Gemeente Westerwolde deelt Mantelzorgcomplimenten uit
Het is de “Week van de Mantelzorg” en tijdens deze week zet de gemeente Westerwolde de mantelzorgers in het zonnetje.
Als dank geeft de gemeente een mantelzorgcompliment aan mensen die op één of andere manier zorgen voor een naaste die niet meer in staat is bepaalde dingen zelf te doen.
Voor je naaste zorgen voelt misschien vanzelfsprekend maar kan ook best zwaar zijn.
De gemeente Westerwolde en Stichting Welzijn Westerwolde willen graag helpen om die taak wat te verlichten.
Als extra deelt de gemeente aan ruim 800 mensen een mantelzorgcompliment uit als dank voor de zorg voor een naaste die deze mensen op zich nemen.
Vanmiddag werden in Steunstee Vlagtwedde de Mantelzorgcomplimenten uitgedeeld en kreeg
Alyke Velthuis vanmiddag haar compliment van wethouder Wietse Potze.
Vanaf het overlijden van vader in 2017 zorgt zij voor haar moeder. Inmiddels zit haar moeder nu op de pg afdeling, Alyke doet nog steeds de boodschappen en gaat mee naar het ziekenhuis met de rolstoeltaxi. Vroeger deed ze iets meer doordat haar moeder toen nog kon wandelen.
Het mantelzorgcompliment is € 100,- waard. De mantelzorger krijgt vier cadeaubonnen van € 25.00, met daarbij een lijst met winkels in Westerwolde waar deze kunnen worden ingewisseld.
Natuurlijk zijn er voorwaarden om een compliment te krijgen, op het aanvraagformulier van het mantelzorgcompliment worden er vragen gesteld op welke manier de zorg wordt verleend.
Stichting Welzijn Westerwolde beoordeelt dan de aanvragen.
Speciaal voor de mantelzorgers is er donderdagmiddag de Theatershow Open Up van 14.30 tot 16.30 uur in de Blanckenborg in Blijham.
Wethouder Potze zal samen met directeur-bestuurder Freek Nauta van Stichting Welzijn Westerwolde de opening verrichten.
Geert Smit
Gemeente Westerwolde deelt Mantelzorgcomplimenten uit
VLAGTWEDDE – Gemeente Westerwolde deelt Mantelzorgcomplimenten uit