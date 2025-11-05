Gemeenteraad Veendam geeft groen licht voor nieuwbouw Mgr. Bekkersschool

VEENDAM – De gemeenteraad van Veendam heeft op 3 november jl. unaniem ingestemd met een amendement dat de nieuwbouw van de Mgr. Bekkersschool mogelijk maakt. De nieuwe school komt aan de Straat Soenda en vervangt de huidige hoofd- en nevenlocatie, die worden samengevoegd.
Onderwijshuisvesting is een taak van de gemeente. Deze vervangende nieuwbouw stond als prioriteit in het Integraal Huisvestingsplan. Omdat het plan niet automatisch is gedekt in de gemeentelijke begroting, heeft de gemeenteraad de afgelopen jaren meerdere overschotten gereserveerd, waaronder recent via de najaarsrapportage. Daardoor kon tegelijk met de vaststelling van de begroting 2026 de eerste begrotingswijziging worden vastgesteld en kan de uitvoering starten. Fractievoorzitter Robert de Jonge, namens GemeenteBelangen Veendam en indiener van het amendement namens alle raadsfracties, heeft dit voorstel ingebracht.
De nieuwbouw voorziet in een modern en duurzaam schoolgebouw met ruimte voor kinderopvang, zodat een doorlopende leerlijn van 0 tot 13 jaar mogelijk wordt. Door naast de bestaande locatie te bouwen kan het onderwijs tijdens de bouw doorgaan.
Fractievoorzitter Robert de Jonge (GemeenteBelangen Veendam): “Met gericht reserveren van overschotten hebben we ruimte gecreëerd om bij de begroting 2026 direct de eerste begrotingswijziging vast te stellen. Zo maken we deze miljoeneninvestering op eigen kracht mogelijk en kan de uitvoering nu starten.”
De Jonge vervolgt: “Onderwijshuisvesting is een kerntaak van de gemeente. In het IHP hebben we duidelijke prioriteiten vastgesteld en die voeren we nu uit. Met nuchter financieel beleid werken we toe naar één doel: een veilige, gezonde en toekomstbestendige onderwijshuisvesting voor Veendam.”
Bron en foto’s: GemeenteBelangen Veendam