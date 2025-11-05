Groningen geeft karakter door met leidraad voor duurzaam erfgoed

GRONINGEN, DRENTHE – De Provincie Groningen presenteert samen met Libau, kennisorganisatie voor de kwaliteit van de leefomgeving en cultureel erfgoed in Groningen en Drenthe, een praktische leidraad voor het verduurzamen van karakteristiek erfgoed. Deze leidraad biedt concrete handvatten voor het toekomstbestendig maken van karakteristieke panden met behoud van hun unieke uitstraling. Groningen neemt hiermee het voortouw in Nederland en nodigt andere provincies uit om mee te leren en mee te bouwen aan een duurzame erfgoedpraktijk. Hulp voor verduurzaming van karakteristieke gebouwen.

‘Ons bredere doel is het combineren van erfgoedbehoud en verduurzaming. We willen dat karakteristieke panden verduurzaamd worden zonder dat hun historische waarde verloren gaat. Met een uniforme aanpak en heldere richtlijnen maken we het voor isolatieadviseurs, projectleiders en restauratiedeskundigen, maar ook voor ingelezen enthousiastelingen zoals een eigenaar of eigenarencollectief makkelijker om aan de slag te gaan. Het richt zich op gebouwen die geen monumentale status hebben, maar wél beeldbepalend zijn voor dorpen en steden. Denk aan boerderijen, dorpswoningen en stadshuizen die het regionale landschap vormen’ meldt Provincie Groningen.

Gemeenten hadden behoefte aan duidelijkheid over hoe isolatie- en ventilatiemaatregelen zorgvuldig kunnen worden toegepast bij deze panden. Daarom is dit hulpmiddel ontwikkeld. Het bevat handige schema’s die helpen bij het maken van keuzes. Gedeputeerde Susan Top: “Onze karakteristieke panden zijn méér dan gebouwen. Ze zijn dragers van identiteit, herinnering en trots. Met deze leidraad bieden we een hulpmiddel voor het verduurzamen van erfgoedpanden zonder monumentale status, met respect voor het verleden.”

De leidraad helpt isolatieadviseurs en eigenaren om de juiste stappen te doorlopen en daardoor de juiste keuzes te maken over hóe een pand geïsoleerd moet worden, met aandacht voor erfgoedwaarden. De leidraad gaat niet in op zaken, zoals materiaalkeuzes of subsidies.

Samenwerking en inspiratie

De leidraad is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten, bewoners en erfgoedadviseurs. Libau speelde een centrale rol in de inhoudelijke ontwikkeling. De leidraad is direct toepasbaar in andere regio’s en biedt een inspirerend kader voor landelijke erfgoedzorg.

Bron: Provincie Groningen