Grunniger Folkgroep Törf treedt op in de Semsstraatkerk

STADSKANAAL – Op zondag 16 november treedt de Grunniger Folkgroep Törf op in de Semsstraatkerk.
Törf is de oudste Groningstalige band, opgericht in 1976. In de loop der jaren heeft Törf zich in wisselende samenstellingen, steeds verder ontwikkeld. Törf bestaat nu uit een hechte groep muzikanten. Het programma is een combinatie van liedjes en instrumentale stukken die met elkaar verweven worden.
Törf speelt alleen eigen composities en heeft een uitgebreid repertoire. Het geluid van Törf is uniek te noemen met een mix van traditionele en eigentijdse invloeden en met een grote variatie aan instrumenten: doedelzakken, duduk, draailier, Fluiten, viool, mandoline, gitaar, bas, accordeon en slagwerk.
Zaal open 14.30 uur
Reserveren: info@semsstraatkerk.nl
Bron: Stichting Vrienden van de Semsstraatkerk