Gymnastiekvereniging VSV Vlagtwedde zoekt gymdocent(e) voor de kleintjes

VLAGTWEDDE – Gymnastiekvereniging VSV Vlagtwedde is op zoek naar een enthousiaste gymdocent(e) voor de kleintjes.
Heb jij een passie voor bewegen én voor werken met jonge kinderen? Dan zoeken ze jou! Wekelijks worden in de sporthal in Vlagtwedde de volgende lessen gegeven:
– Maandag van 15.30uur tot 16.15uur gymnastiek voor kinderen van 2 tot 6 jaar;
– Maandag van 16.15uur tot 17.00uur streetdance voor kinderen vanaf 7 jaar.
In de sporthal heeft de vereniging de beschikking over de aanwezige toestellen en verschillende materialen zoals banken, kasten, klimrek en ballen.
Wat heb je nodig:
• Een (bijna) afgeronde MBO-niveau 4 opleiding (richting sport en bewegen); of
• Een (bijna) afgeronde ALO-opleiding.
• Eventueel bevoegdheid voor het geven van nijntje Beweeglessen.
• Ook mogelijk als bijbaan of naast je studie!
Locatie: Sporthal Vlagtwedde
Startdatum: zo spoedig mogelijk
Interesse? Stuur een mail naar: Info@gymvsv.nl.
Bron: Arjan Raatjes