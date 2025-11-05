Koor Pax Optima Rerum uit Bourtange viert 80 jarig jubileum

BOURTANGE – Aanstaande zondag viert het koor Pax Optima Rerum uit Bourtange het 80 jarig jubileum.
De leden van Pax Optima Rerum in Bourtange weten van geen ophouden. Iedere dinsdagmorgen komen ze in de Turfschuur samen om te repeteren o.l.v mw. G. Wolters. Dit doen ze in de ochtend omdat ze allemaal de leeftijd hebben bereikt dat ze dan tijd hebben.
Het plezier in het repeteren is altijd groot. In 1945 werd het koor opgericht en nu mogen zij hun 80 jarig bestaan vieren. Het koor wil dit niet geruisloos voorbij laten gaan.
Zij willen dit graag samen met U herdenken D.V. op zondag 16 november 2025 in de Hervormde Kerk te Bourtange. Deze dienst begint om 09.30 uur met mw. J.J. Douma-Van der Molen uit Leek als voorganger.
Na de dienst is er koffie met wat lekkers in de Turfschuur.
Bron: Anneke Borg