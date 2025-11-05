DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Bunde



Op 30 oktober is tussen 10:30 en 11:10 uur op de parkeerplaats van een supermarkt aan de Neuschanzer Straße een fiets gestolen. Een onbekende dader stal de afgesloten e-bike van een 60-jarige man. De fiets is van het merk Kalkhoff/Agattu Impulse en stond geparkeerd bij een winkelwagentjesdepot. Getuigen die iets hebben gezien of andere relevante informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Weener



Op 25 oktober is om 19:30 uur op de parkeerplaats voor een kiosk aan de Neue Straße de zijspiegel van een rode Mazda 3 die geparkeerd stond in een parkeervak aangereden. De schade wordt geschat op een bedrag van enkele tientallen euro’s. De veroorzaker reed in een kleine zilvergrijze auto. Een onbekend persoon was getuige van het incident en zette de achtervolging in. Getuigen die het incident hebben gezien of andere relevante informatie hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie.

Op 4 november vond om 20:58 uur in de Hauptstraße (hoofdstraat) in Weener een ongeval plaats. Een 44-jarige bestuurder van een grijze Ford Fusion reed over de Hauptstraße van Stapelmoor richting Weener toen hij in een bocht naar links door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De auto raakte in een slip en schoot naar links van de weg. Hij kwam ondersteboven in een met water gevulde sloot tot stilstand. De 44-jarige man wist zichzelf te bevrijden en werd met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De auto liep een schade op van circa vier cijfers.

Rhede

Op 2 november trof de politie op de snelweg A31, richting Emden, nabij Rhede om 17.30 uur een gestrande automobilist aan. Het voertuig was bij kilometerpaal 180 tot stilstand gekomen omdat de brandstoftank leeg was. De bestuurder probeerde vervolgens met de lamp op zijn mobiele telefoon het tegemoetkomende verkeer te waarschuwen.

Meppen

Tussen maandag 3 november 15.00 uur en dinsdag 4 november 08.10 uur hebben onbekende daders geprobeerd de ingang van een nagelsalon aan de Sophienplatz in Meppen te forceren. De poging mislukte. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland