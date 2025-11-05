Nepagenten actief in Emmen

Westerwolde Weerbericht van: Woensdag 5 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZON EN WOLKEN | VOORLOPIG ZACHT WEER

Ook vandaag is er een afwisseling van bewolking en zonnige momenten, met vanochtend de meeste tijd bewolking en vanmiddag vrij vaak de zon. Er staat een zwakke tot matige zuid-zuidoostenwind en daarmee wordt zachte lucht aangevoerd: de temperatuur zal vanmiddag oplopen naar 15 á 16 graden.

Morgen zal het ook zacht worden met ‘s middags 15 á 16 graden, minimumtemperatuur vannacht rond 8 graden. Er zijn morgen vooral in de ochtend zonnige perioden, in de middag is er iets meer bewolking dan zon.

Vrijdag en zaterdag is het ook nog relatief zacht met maxima van 13 of 14 graden en minima van 6 tot 8 graden. Er zijn nog zonnige perioden maar er is dan maar weinig wind en dat geeft kans op mist. Na zaterdag is er kans op wat regen maar veel valt er tot midden volgende week in ieder geval niet.