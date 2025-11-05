Nepagenten actief in Emmen

EMMEN – Er zijn weer nepagenten actief. De politie heeft meerdere meldingen ontvangen dat personen zich telefonisch voor hebben gedaan als agent in de omgeving van Emmen.
De persoon aan de telefoon geeft aan dat er inbraken in de omgeving zijn en vraagt of er geld en/of waardevolle spullen in huis liggen. Vervolgens willen ze een afspraak maken om dit op te halen en veilig te stellen.
Wees alert op deze vorm van oplichting en waarschuw jouw (groot)ouders. De politie stelt deze vragen niet. Mocht je een soortgelijk telefoontje hebben ontvangen, laat het de politie weten via 0900-8844. Ook als er al een afspraak met deze persoon is gemaakt willen ze dit zo spoedig mogelijk te horen krijgen. Wil je controleren of de personen aan de deur daadwerkelijk van de politie zijn? Vraag naar het legitimatiebewijs of controleer de dienstnummers via de meldkamer van de politie op 0900-8844.
Bron: Politie Emmen