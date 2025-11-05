Nieuw kantoor, vertrouwd gezicht: Rabobank Stadskanaal gaat verhuizen

STADSKANAAL – Burgemeester Klaas Sloots opent op maandag 24 november 2025 het nieuwe kantoor van Rabobank Stadskanaal aan de Navolaan 15. Geïnteresseerden zijn deze dag van harte welkom tijdens het open huis van 13.00 tot 17.00 uur. Kom gerust langs om een kijkje te nemen in dit frisse, nieuwe onderkomen! Het huidige kantoor aan de Hemendwarsweg 2 sluit definitief op vrijdag 21 november om 17.00 uur.
Edwin van Houselt, directeur Coöperatieve Rabobank Groninger Land, is enthousiast over de verhuizing: “Met de verhuizing naar Navolaan 15 in het centrum van Stadskanaal zetten we een mooie stap richting een toekomstbestendige manier van werken. Een compact kantoor met een goed energielabel, ingericht met oog voor comfort en efficiëntie, helemaal passend bij wie we zijn als Rabobank.”
Een kantoor dat uitnodigt tot ontmoeting
Het nieuwe kantoor is ontworpen als een toegankelijke ontmoetingsplek. Naast extra werkplekken en spreekkamers biedt het ruimte voor persoonlijke gesprekken en samenwerking. Hoewel steeds meer bankzaken online worden geregeld, blijft Rabobank inzetten op persoonlijk contact. Dagelijks staat er een team klaar voor hulp bij dagelijkse bankzaken en zaken die je niet online kunt regelen, zoals een volmacht. Voor hypotheek-, vermogens- of ondernemersadvies kun je op afspraak terecht.
Openingstijden en dienstverlening
Het nieuwe kantoor is geopend op:
- Maandag: 13.00 – 17.00 uur
- Dinsdag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur
Tot de verhuizing blijft de bank bereikbaar op de Hemendwarsweg 2 in Stadskanaal, met dezelfde openingstijden. Voor contant geld kun je terecht bij de Geldmaat-automaten. Meer informatie: www.locatiewijzer.geldmaat.nl.
Rabo Samen Bankieren
Voor klanten die (tijdelijk) minder mobiel zijn, biedt Rabobank de dienst Rabo Samen Bankieren. Een medewerker komt thuis langs voor praktische hulp, zoals het wijzigen van een betaalpakket of uitleg over online bankieren. Contant geld opnemen of storten is via deze dienst niet mogelijk. Meer weten of een afspraak maken? Bel: (088) 722 66 00.
Bron: Rabobank