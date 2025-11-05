Opdat we niet vergeten: aangepaste Shoah herdenking in Winschoten

WINSCHOTEN – Gisteravond zou de Shoah herdenking in Winschoten plaatsvinden. Door ziekte werd het afgelast. Daarop nam burgemeester Cora-Yfke Sikkema het initiatief wel iets te doen, want zeker in deze tijd vindt ze het belangrijk dat we de Holocaust herdenken.
De gemeente Oldambt heeft een rijke Joodse geschiedenis. Na Amsterdam kende Winschoten percentueel de grootste Joodse gemeenschap van ons land. De Duitse bezetting sneed de Joodse gemeenschap laag voor laag uit het dagelijks leven: afzonderlijke scholen, winkels gesloten, ondernemingen onteigend …. tot en met de deportaties. Na de oorlog kwam nog niet 9% van de Joodse gemeenschap terug naar Winschoten. Velen vermoord in Auschwitz en Sobibor.
Om deze zwarte bladzijde uit onze geschiedenis te herdenken, werden deze slachtoffers in heel kleine kring bij het Joods monument herdacht. De burgemeester hield een korte speech, er werden bloemen gelegd en samen stond men stil bij de 456 omgekomen Joodse stads- en streekgenoten.
‘Het is belangrijk te blijven herdenken. Zeker in deze tijd waarin polarisatie toeneemt, er krachten zijn die morrelen aan onze democratische rechtsstaat en waarin kleine stapjes worden gezet richting uitsluiting en ontmenselijking van groepen. De geschiedenis laat zien dat het belangrijk is bewust te zijn van hoe we spreken, hoe we luisteren en wie we verdedigen wanneer iemand tot “minder mens” wordt gemaakt’ zegt burgemeester Cora-Yfke Sikkema.
Bron en foto’s: Burgemeester Cora-Yfke Sikkema en Jolanda de Jager