Bezoek de mobiele Bibliotheek in Sellingen

SELLINGEN – Vanaf dinsdag 11 november is in MFA de Zuides in Sellingen wekelijks de mobiele Bibliotheek van Biblionet Groningen te bezoeken.
Biblionet Groningen is begin september gestart met een mobiele Bibliotheek. Deze pop-up bibliotheekvoorziening brengt de Bibliotheek naar dorpen en kleine kernen. Dit najaar loopt een pilot. De mobiele Bibliotheek komt in november en december onder andere naar MFA de Zuides in Sellingen.
Vanaf 11 november kan je iedere dinsdag van 14.00 – 17.00 uur de Bibliotheek bezoeken in Sellingen. We organiseren onder meer de volgende activiteiten:
- 11 november | 15:00 – 16:00 uur | Laat je lampion zien!
- 18 november | 15:00 – 16:00 uur | Grunnegse middag
- 25 november | 15:00 – 16:00 uur | Google Maps & digitale tips
- 2 december | 15:00 – 16:00 uur | Voorlezen!
- 16 december | 15:00 – 16:00 uur | Digitale nalatenschap
Wat kun je verder in de mobiele Bibliotheek doen?
- Deelnemen aan (digitale) cursussen als Klik & Tik, Digivitaler of Digisterker.
- Vragen stellen bij het Informatiepunt Digitale Overheid.
- Boeken lenen of gereserveerde boeken afhalen.
De pilot van de mobiele Bibliotheek loopt tot en met vrijdag 19 december. Kijk voor alle locaties en openingstijden op www.groningsebibliotheken.nl/mobiel.
Bron: Biblionet