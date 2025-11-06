Bijzondere theatershow ‘Open Up Mantelzorg’ ontroert in De Blanckenborg

BLIJHAM– Vanmiddag vond in zorgcentrum De Blanckenborg in Blijham een bijzondere theatershow plaats: Open Up Mantelzorg van Theatergroep Bint. Een voorstelling speciaal voor mantelzorgers uit de gemeente Westerwolde, waarin herkenning, humor en troost centraal stonden. De opening werd verricht door wethouder Wietze Potze en directeur/bestuurder van Welzijn Westerwolde: Freek Nauta.
In deze muzikale theatervoorstelling ging Theatergroep Bint bij zichzelf en de zaal te rade hoe het nou zit met dat ‘mantelzorgen’. Wat is het eigenlijk? Hoe word je er een? Hoe is het om een mantelzorger te zijn of te hebben?
Bezoekers werden warm onthaald met koffie, thee en iets lekkers. Tijdens de voorstelling kregen zij de ruimte om even tijd voor zichzelf te nemen, hun verhaal te delen of te luisteren naar dat van een ander.
De 75 minuten durende voorstelling was geen gewone theatervoorstelling: het publiek speelde een belangrijke rol. Door de verhalen uit de zaal te verweven in het spel, kwam het stuk werkelijk tot leven. De acteurs wisten de emoties van het mantelzorgen, van blijdschap en dankbaarheid tot verdriet en vermoeidheid, op indrukwekkende wijze uit te beelden.
Er werd gelachen en een traan gelaten, en de herkenning bij het publiek zorgde voor een gevoel van saamhorigheid. Vanuit de zaal was er veel respect en waardering voor de manier waarop de spelers deze thema’s vertolkten.
De middag werd ervaren als prachtig en diep ontroerend; een waardevol moment van verbinding en erkenning voor iedereen die zorgt voor een ander.
Theatergroep Bint maakt al 15 jaar theatervoorstellingen die bekend staan om de lichte en humoristische aanpak bij ingewikkelde onderwerpen. Uitgangspunt voor de voorstellingen zijn altijd persoonlijke, echt gebeurde verhalen.
Foto’s: Esther Heis