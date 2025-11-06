Campagne ‘Gezond Pekela’: van Supermarkt Safari tot ontbijten met de burgemeester

PEKELA – Op maandag 27 oktober is de gemeente Pekela gestart met de campagne ‘Gezond Pekela’. De hele maand november staat in het teken van gezondheid, met allerlei activiteiten die inwoners inspireren om bewuster en gezonder te leven.
Zo kunnen inwoners op 12 en 25 november samen met een diëtist op Supermarkt Safari: een rondleiding langs gezonde én betaalbare producten in de supermarkt. Op 24 november nodigt burgemeester Jaap Kuin inwoners uit voor een gezamenlijk ontbijt in het gemeentehuis. ‘Gezond leven begint met kleine, gezonde keuzes die je elke dag herhaalt. Bijvoorbeeld met een goed ontbijt,’ aldus burgemeester Kuin.
Naast de Supermarkt Safari en het burgemeestersontbijt staan er ook andere activiteiten op het programma, zoals samen koken en lunchen (21 november), een gezamenlijke ochtendwandeling (27 november) en een hartcheck (13 november).
Inwoners kunnen zich voor de activiteiten aanmelden via www.pekelaactief.nl
Bron: Gemeente Pekela