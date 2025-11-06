Digitaal Uurtje in Wedde

WEDDE – Heeft u vragen over uw tablet, smartphone of laptop? Of wilt u gewoon wat handiger worden met internet, e-mail of apps? Kom dan naar het Digitale Uurtje in Wedde!
In een gezellige en ontspannen sfeer helpen medewerkers van Stichting Welzijn u stap voor stap verder. U kunt al uw digitale vragen stellen — niets is te gek of te klein.
Wanneer: op de dinsdagen in de oneven weken
Waar: Dorpshuis “De Voortgang”, Kerkstraat 10 in Wedde
Tijd: 14:00 – 16:00
Kosten: deelname is gratis, inclusief koffie/thee
Iedereen is welkom — neem gerust iemand mee!
Samen maken we het digitaal wat makkelijker én leuker!
Voor vragen kunt u bellen of mailen
Welzijn Westerwolde
Astrid Kamminga
mail: a.kamminga@welzijnwesterwolde.nl
tel.: 0599-582460 / 0611902928
Bron: Astrid Kamminga