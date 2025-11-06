Drents Parlement beveelt Agnes Mulder aan als nieuwe commissaris van de Koning in Drenthe

DRENTHE – Het Drents Parlement heeft op 5 november 2025 besloten om Agnes Mulder aan te bevelen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als nieuwe commissaris van de Koning van Drenthe.
Agnes Mulder is hiermee de verwachte opvolger van Jetta Klijnsma die eind deze maand afscheid neemt. Tijdens een extra Statenvergadering besloot het Drents Parlement Agnes Mulder aan te bevelen. Dit besluit is gebaseerd op een voorstel vanuit de vertrouwenscommissie. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Jan Brouwer: “Agnes Mulder is iemand met brede bestuurlijke ervaring. Haar netwerk strekt zich van Den Haag tot Noord-Nederland en omvat ook het bedrijfsleven. Een verbinder met oog en hart voor de Drentse samenleving”.
Agnes Mulder
Agnes Mulder, 52 jaar, woont in Assen en is nu directeur van VNO-NCW MKB Noord. Daarvoor was ze namens het CDA van 2012 tot 2023 lid van de Tweede Kamer. In Drenthe is ze van 2003 tot 2010 Statenlid geweest.
Procedure
Na de aankondiging van Jetta Klijnsma haar vertrek, werd tijdens de Statenvergadering van 8 juli 2025 de profielschets vastgesteld. De vertrouwenscommissie begeleidde de werving van een nieuwe commissaris. Hierbij werd getoetst aan de profielschets, welke leidend was in de gevoerde gesprekken.
Naar aanleiding van de aanbeveling van het Drents Parlement doet de minister de voordracht aan de Koning voor benoeming. De nieuwe commissaris wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar.
Bron: Provincie Drenthe