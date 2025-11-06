Energiecafé over isolatiemaatregelen van Nij Begun druk bezocht

OUDE PEKELA – Vanavond kwamen 230 inwoners bijeen in De Binding voor een informatieve avond over Nij Begun.
Vanaf dinsdag 4 november kunnen inwoners van Oude Pekela ook aanspraak maken op subsidie en extra hulp bij het isoleren van hun woning. Deze isolatieaanpak, ook wel maatregel 29 van Nij Begun genoemd, is een regeling van de overheid, speciaal voor woningeigenaren in de provincie Groningen en drie gemeenten in Noord-Drenthe.
Nog niet alle woningen zijn voldoende geïsoleerd en geventileerd. Maak gebruik van de subsidie en hulp om jouw woning te isoleren en ventileren en toekomstbestendig te maken.
Als eigenaar van een woning in Oude Pekela die voor 2012 is gebouwd, komt u vanaf 4 november in aanmerking. Nieuwe Pekela en Boven Pekela zijn vanaf 6 januari 2026 aan de beurt.
Vanavond was op initiatief van Pekela Duurzaam in multifunctioneel centrum De Binding in Oude Pekela een Energiecafé met allerhande informatie over de isolatiemaatregel van Nij Begun. Tijdens deze bijeenkomst werd de isolatiesubsidie (maatregel 29) toegelicht. Bezoekers kregen uitleg over de voorwaarden en mogelijkheden, en konden hun vragen stellen. Er was veel belangstelling en betrokkenheid bij de plannen voor onze regio.
Op 8 januari wordt de presentatie nog een keer herhaald in De Kiepe in Nieuwe Pekela.
Heb je als bewoner tussentijd vragen of plannen om te isoleren? Maak dan gratis en vrijblijvend een afspraak met één van de adviseurs van het Bureau voor Verduurzamen.
Aanmelden is heel eenvoudig via Isolatie.nijbegun.nl
Bron en foto’s: Esther Boekholt en Gemeente Pekela