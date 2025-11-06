Fietspad in Nieuw Scheemda na grondige opknapbeurt heropend

NIEUW-SCHEEMDA – Het fietspad in Nieuw Scheemda is weer klaar voor gebruik. Breder, veiliger en comfortabeler. Inwoners kunnen er nu met een gerust hart overheen fietsen of wandelen.
Wens van inwoners komt uit dankzij herstelmiddelen
De opknapbeurt van het fietspad was al langere tijd een wens vanuit de dorpen. Die wens is nu werkelijkheid geworden. Vanuit de e Blok D middelen en met cofinanciering vanuit droogteschadegelden kon het werk worden uitgevoerd. “Het is mooi om te zien dat het geld dat bedoeld is voor verbeteren van de leefbaarheid en de fysieke leefomgeving ook echt perspectief biedt in onze dorpen”, zei wethouder Gert Engelkens bij de opening. “Dit fietspad is een tastbaar resultaat van keuzes die we samen met inwoners hebben gemaakt. Het draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid van onze inwoners.’’
Samenwerking en uitvoering goed verlopen
Wethouder Jurrie Nieboer sloot zich daarbij aan en benadrukte hoe blij hij is dat de gemeente dit mogelijk kon maken. Hij sprak zijn dank uit aan uitvoerder Schagen Infra: “Zij hebben prima werk geleverd. En ik zag het al terug in de nieuwe strooiroutes die ik afgelopen week kreeg: er zijn flink wat fietspaden bijgekomen die straks gestrooid moeten worden. Dat laat wel zien hoe serieus we het verbeteren van de fietsinfrastructuur nemen’’.
Waardering vanuit het dorp
Ook Aletta Buiskool, secretaris van de dorpsvereniging, sprak de aanwezigen toe. “We maken onze dorpen mooier, veiliger en leefbaarder. Dank aan alle inwoners die zich bleven inzetten, dankzij jullie bleef dit fietspad telkens weer op de agenda staan. Laten we er trots op zijn en er vooral veel overheen fietsen of wandelen.”
Bron en foto’s: Gemeente Oldambt