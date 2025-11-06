Janine Meins te gast bij het Nut Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Op 26 november verzorgt Janine Meins een lezing voor Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, afdeling Bellingwolde.
Janine werd geboren in Winschoten. Ruim twintig jaar was ze als directeur en toezichthouder in onderwijs-, zorg- en welzijnsinstellingen verantwoordelijk voor het oplossen van complexe organisatie- en personele vraagstukken, die meer dan eens raakten aan sociale onveiligheid of grensoverschrijdend gedrag. Toen ze in eigen familiekring werd geconfronteerd met dit thema begon ze aan een persoonlijke
zoektocht dat leidde tot haar debuutroman: ‘Zwijgpijn’.
Janine hoopt met Zwijgpijn bij te dragen aan het helpen doorbreken van het zwijgtaboe rondom huiselijk- en seksueel geweld. Zij hoopt dat zowel mannen als vrouwen opstaan en zich uit durven te spreken in geval van situaties rondom grensoverschrijdend gedrag, zowel persoonlijk, als collectief. Want genoeg is nu eenmaal genoeg.
De lezing zal worden gehouden in De Meet, Dorpsplein 6 te Bellingwolde. Aanvang 20.00 uur.
Ook nieuwe leden zijn van harte welkom.
Bron: Het bestuur van het Nutsdepartement Bellingwolde.