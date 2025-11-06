Kinderen ontdekken de onzichtbare wereld in de bibliotheek van Blijham

BLIJHAM – De bibliotheek in Blijham stond donderdagmiddag in het teken van de wetenschap. Tijdens een speciale microscopiemiddag konden kinderen tussen 14.30 en 16.30 uur zelf op onderzoek uit met een echte microscoop.
Gewapend met nieuwsgierigheid – en soms met wat eigenaardige voorwerpen – bekeken de jonge onderzoekers de wereld van heel dichtbij. Ze mochten ook zelf materialen meenemen om te onderzoeken. Een beschimmeld broodje, een blad uit de tuin of zelfs een dode vlieg: alles werd met belangstelling onder de lens gelegd. Al snel ontdekten de kinderen dat de meest gewone dingen er van dichtbij heel bijzonder uitzien. Want wie had gedacht dat zand eigenlijk bestaat uit talloze minuscule steentjes?
In het spoor van Frits Zernike
De middag stond ook in het teken van de Groningse Nobelprijswinnaar Frits Zernike, die precies 72 jaar geleden de Nobelprijs voor de Natuurkunde ontving. Hij ontwikkelde een speciale microscoop waarmee wetenschappers levende cellen konden bestuderen. Ter ere van zijn ontdekking worden er in november in verschillende Groningse bibliotheken Microscopenmiddagen georganiseerd – een initiatief van de Rijksuniversiteit Groningen.
Verwondering van dichtbij
In Blijham werd volop verwonderd. Een pauwenveer, een stukje touw, een cd of een zonnebloempit – alles kreeg onder de microscoop een compleet nieuw gezicht. De middag was niet alleen leerzaam, maar vooral ook een groot avontuur in het klein.
