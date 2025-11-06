Kirche mal Anders met K2 in Dörpen

DÖRPEN – De broers Bart en Evert Kruizinga zijn op zondag 23 november te gast in de Sint Vituskirche in Dörpen. Daar is een avond georganiseerd voor alle gezindten (ook niet religieus) waarin muziek centraal staat. De boodschap is: ‘ein Abend für Herz und Seele,’ zoals Johnny Bojer, één van de organisatoren liet weten. Bezinning, terug naar een stuk menselijkheid in de gejaagde tijd van nu met allerlei globale dreiging, daar gaat het om.
Bart: “Ik ben benaderd door Johnny omdat hij opmerkzaam was gemaakt op de Duitse versie van onze single Gain Aine Wait. In het Duits heet het ‘Keiner Weiβ Warum.’ Met name de combinatie met de videclip waarin door Alzheimer het verlies van geliefden wordt weergegeven heeft indruk op hen gemaakt. Ook de reportage van RTV Go van de ‘making off’ vonden ze erg mooi om te zien.
Op deze avond zullen ze een uitleg geven en onze clip volledig tonen. Ook zijn we met onze vrouwen uitgenodigd om er bij te zijn. We vinden het heel bijzonder dat dit gebeurt.”
Een tijd terug meldde ook al een Belgisch theatergezelschap zich bij het Oost -Groninger artiestenduro. Bart nogmaals: “Ja ook dat was bijzonder. Ze hadden een toneelstuk over Alzheimer die ze elke keer begonnen met de Nederlandse uitvoering van het lied. Tja, zo kom je nog eens ergens.”
Keiner Weiβ Warum:
The making off: