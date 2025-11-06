DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Tussen 21:00 uur op 4 novemberen 08:10 uur op 5 november 2025 werden tussen de Neuschanzer Straße in Bunde en de rotonde B436 in Möhlenwarf talloze Duitse vlaggen opgehangen. Deze waren bevestigd aan verkeersborden, hekken en andere palen. Het is onbekend wie deze vlaggen heeft opgehangen.
De politie wijst erop dat dit geen strafbaar feit is. De zichtbaarheid van verkeersborden mag echter niet worden belemmerd. Bovendien is voor het bevestigen van vlaggen aan verkeersborden van de verantwoordelijke wegbeheerder een vergunning vereist. Het niet naleven van deze voorschriften kan leiden tot administratieve vervolging. Het ophangen of plaatsen van vlaggen op privéterrein is bovendien niet toegestaan zonder toestemming van de betreffende eigenaar.