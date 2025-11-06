Lezing Jasper Helmantel bij Partycentrum Lamain

WINSCHOTEN – Woensdag 12 november verzorgt Jasper Helmantel, een lezing over inheemse wilde planten en biodiversiteit
Op 12 november organiseert Groei en Bloei Winschoten e.o. de laatste lezing van dit jaar. Jasper Helmantel, eigenaar van Cruydt-Hoeck, kwekerij van wilde bloemenzaden en inheemse planten, zal op 12 november 2025 in zijn lezing uitgebreid ingaan op het actuele thema biodiversiteit. Wilde bloemen, bijen, vlinders en vogels verdwijnen uit ons landschap. Jasper vertelt op inspirerende wijze over het belang van het terugbrengen van natuurlijke vegetaties met inheemse wilde bloemen. In de natuur hangt alles met elkaar samen, de rol van wilde planten in onze ecosystemen laat dat goed zien: de aanwezige insecten in ons land zijn goed afgestemd op de inheemse planten die hier van nature groeien.
Jasper Helmantel: “Het is onze missie om u te helpen meer biodiversiteit te creëren. Door uw leefomgeving actief in te richten met wilde bloemen draagt u bij aan het herstel van de biodiversiteit en dus aan de leefomstandigheden van wilde bijen, vlinders en vogels. Op alle plekken waar iets kan groeien, een wegberm, een (kantoor)tuin of een schoolplein, kan de soortenrijkdom worden verhoogd. Denk daarbij aan inheemse bloemenweides, inheemse bomen, struiken en planten in waterpoelen.”
De lezing vindt plaats bij Partycentrum Lamain, Bosstraat 27 te Winschoten. Aanvang: 19.30 uur, aanmelden is niet nodig.
De lezing is gratis voor leden. Ook niet-leden zijn tegen betaling welkom.
Bron: Ria Hogervorst