Lichtjesavond bij CBS De Verrekijker in Ter Apel brengt sfeer en samenhorigheid

TER APEL – Vanavond was het weer gezellig druk bij CBS De Verrekijker in Ter Apel. Tijdens de jaarlijkse Lichtjesavond mochten ouders, verzorgers, opa’s en oma’s alvast een kijkje nemen naar de lampionnetjes die de leerlingen met veel zorg en creativiteit hebben gemaakt.
Ook dit jaar wisten de school en de kinderen de bezoekers te verrassen met een prachtige verzameling van lichtjes in uiteenlopende thema’s. Van kleurrijke voetbalcreaties met lokale en nationale teams tot ontwerpen met mooie symbolen, de fantasie van de kinderen kende geen grenzen.
De school was sfeervol versierd met lichtjes, waardoor een warme en feestelijke sfeer ontstond. In alle klaslokalen brandden haardvuren en stonden de lampionnetjes uitgestald met naamkaartjes, zodat ouders konden zien wat hun kind had gemaakt. Onder het genot van een drankje was er tijd voor ontmoeting en gezelligheid tussen ouders, leerkrachten en leerlingen.
De komende dagen wordt er op school nog druk geoefend met de Groningse Sint Maarten-liederen, waaronder:
“’k Staai veur joen deur en ’t is duuster, mit mien lanteern en ik luuster. Komt der nog ain? Ik kin niks zain, aans gaai’k weer vot in ’t duuster.”
Aanstaande maandag nemen de kinderen hun lampionnetjes mee naar Borg Westerwolde voor een gezamenlijke viering. En op 11 november trekken ze, zoals de traditie voorschrijft, zingend langs de deuren in Ter Apel, met hun eigen kunstwerk in de hand en een lied op de lippen.
Ingezonden door André Dümmer