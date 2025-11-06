Live aflevering van Blueprint op 21 november

VEENDAM – Op vrijdag 21 november vindt vanuit vanuit de foyer van theater vanBeresteyn in Veendam de laatste aflevering van Blueprint van dit seizoen plaats. De gasten zijn Jolien Damsma en Thijs Vrolijk & Maxime Baas. Publiek is welkom en de entree is gratis. Zoals altijd van 17.00 – 19.00 uur met presentator Thomas Kaldijk.
Jolien Damsma
Als er één ding is wat Jolien Damsma niet zou kunnen wegdenken uit haar leven, dan is het wel muziek. De 27-jarige singer-songwriter was van kleins af aan al gefascineerd door de manier waarop je met muziek emoties kunt vangen en overbrengen. Ze groeide op in het Drentse platteland en droomde vanuit deze plek al snel van een toekomst waarin ze zoveel mogelijk kon zingen. Als tiener was Jolien helemaal weg van Celine Dion. Zo jong als ze was, begon ze de stemtechniek van deze zangeres te bestuderen en nam ze een voorbeeld aan de intensiteit waarmee Celine haar liedjes brengt. Iets later ontdekte ze artiesten als Joni Mitchell, Dolly Parton en Katie Melua. Dankzij de eigenheid van deze zangeressen ging ze steeds meer naar de teksten luisteren. Hierdoor ontdekte ze hoe groot de zeggingskracht van een lied kan zijn als je schrijft vanuit het hart. Inmiddels heeft Jolien veel ervaring opgedaan in de muziekwereld. De afgelopen jaren heeft ze onder meer opgetreden met Karin Bloemen, Trinity, The Kik, Boudewijn de Groot, Stef Bos en Lenny Kuhr. In 2024 stond ze in Koninklijk Theater Carré met “De Boudewijn de Groot Toer” van The Kik.
Thijs Vrolijk en Maxime Baas
Thijs Vrolijk stond vorig jaar al op het podium van Blueprint met multi instrumentalist Joshua ten Doornkaat in het duo Way Up North. Ook maakt hij deel uit van de bluegrass band The String Beans. Een paar maanden geleden kreeg ik een enthousiaste mail van Thijs dat hij een nieuw duo project was begonnen met Maxime Baas van de band Billy & The Big Bang; tweestemmige counttry / americana zowel covers als origineel werk. Maxime komt uit Den Haag en ze ontmoetten elkaar tijdens een festival in de zomer. Na de eerste keer dat ze samen zongen wisten ze meteen dat ze een duo project moesten starten. Denk aan Dolly Parton & Porter Wagoner, Emmylou Harris & Gram Parsons maar ook covers van o.a. Chris Stapleton en Kris Kristofferson.
