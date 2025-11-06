N33 bij Appingedam twee weekenden dicht

APPINGEDAM – Van vrijdag 7 november 20.00 uur tot maandag 10 november 19.00 uur en van vrijdag 14 november 20.00 uur tot maandag 17 november 19.00 uur is de N33 afgesloten bij Appingedam. De weg is afgesloten ter hoogte van de Eelwerderbrug, tussen de N362 en de Farmsumerweg.
De weg is dus – behalve in het weekend – ook op de maandag nog dicht.
Omleidingen
Verkeer wordt lokaal omgeleid via Farmsum en Delfzijl. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de A7 en de N46.
N33 Appingedam-Eemshaven
Op dit moment zijn er ook werkzaamheden gaande op de N33 tussen Appingedam en Eemshaven. De weg is volledig dicht. Deze werkzaamheden duren tot vrijdag 7 november 18.00 uur.
Werkzaamheden
De N33 ter hoogte van Appingedam is toe aan groot onderhoud. De weg wordt onder andere opnieuw geasfalteerd.
Bron: Groningen Bereikbaar