Nieuwe bestuursleden dringend nodig voor voortbestaan kinderboerderij Oude Pekela

OUDE PEKELA – Veel kinderen uit Pekela bezoeken regelmatig met hun ouders de kinderboerderij in het Hugo de Grootpark in Oude Pekela. Maar de toekomst van de kinderboerderij staat onder druk, er bestaat zelfs een kans dat de kinderboerderij verdwijnt. Daarom is stichting Kinderboerderij Oude Pekela dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden die een toekomstplan voor de kinderboerderij gaan maken. Daarbij krijgen zij hulp van de gemeente.
Achterstallig onderhoud
De kinderboerderij heeft te maken met achterstallig onderhoud; de dierenverblijven en de speelvoorzieningen zijn verouderd. Er is ook een tekort aan mensen voor het dagelijks beheer. Ondanks de grote inzet van het huidige bestuur en de vrijwilligers, is de kinderboerderij in de bestaande vorm op termijn niet houdbaar.
Toekomstplan
De stichting heeft op dit moment drie bestuursleden en zoekt er drie nieuwe bestuursleden bij. Het aangesterkte bestuur van de kinderboerderij krijgt de opdracht van de gemeente om een toekomstplan te maken. Hierin moet staan welke noodzakelijke investeringen nodig zijn om de kinderboerderij rendabel te maken en hoe het bestuur het dagelijks beheer wil organiseren. De gemeente biedt ondersteuning bij het maken van dit plan.
Oproep
Heb je affiniteit met bestuurlijk werk en wil je bijdragen aan het behoud van de kinderboerderij? Meld je dan aan als bestuurslid via het Vrijwilliger Informatiepunt Pekela via de website www.vip.debadde.nl/vacatures.
Meer informatie
Neem contact op met Jan Kamphuis via email: st.kinderboerderijpekela@gmail.com of bel: 0621820526. Meer informatie over de kinderboerderij is ook te vinden op de website www.stichtingkinderboerderijpekela.nl.
Bron: Gemeente Pekela