Nieuwe route Het Stadskanaalster Achterhuis bij Wandelen in Westerwolde

STADSKANAAL – Stichting Wandelen in Westerwolde heeft in de omgeving van Stadskanaal de nieuwe wandelroute Het Stadskanaalster Achterhuis uitgezet. Deze wandeling van vijf kilometer laat niet alleen de schoonheid van het Veenkoloniale landschap zien, de route vertelt ook een bijzonder aangrijpend verhaal.
De route is een eerbetoon aan de familie Drenth, die tijdens de Tweede Wereldoorlog zestien onderduikers onderdak bood in hun boerderij aan de Krommewijk in Stadskanaal – bekend als het Stadskanaalster Achterhuis. Dankzij hun moedige daden overleefden alle onderduikers de oorlog.
Startpunt van de route is Monument 21 aan de Barkelazathe in Stadskanaal. Het monument van kunstenaarscollectief Winkal uit Ter Apel bestaat uit 21 gebogen stalen platen, symbool voor de 21 mensen die bij de bevrijding in het huis van de familie Drenth verbleven. De realisatie van het kunstwerk was mogelijk dankzij bijdragen van bedrijven, fondsen, overheden en particulieren.
Wandelaars lopen vanaf Monument 21 door het Adamsbos en langs de voormalige vloeivelden van Avebe. Onderweg is er ruimte voor bezinning, natuurbeleving en het herdenken van een bijzonder stukje lokale geschiedenis. “Met deze route willen we niet alleen het verhaal van de familie Drenth levend houden, maar ook laten zien hoe moed en menselijkheid zelfs in de donkerste tijden kunnen bloeien,” zegt voorzitter Henk Oosterhuis van stichting Wandelen in Westerwolde. Deze stichting beheert zo’n veertig wandelroutes in de gemeenten Westerwolde en Stadskanaal.
De routebeschrijving, het gpx-bestand en meer informatie over de wandelroute Het Stadskanaalster Achterhuis zijn gratis te downloaden als route 29 op www.wandeleninwesterwolde.nl.
Bron: Jan Johan ten Have