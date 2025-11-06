Nieuwe route Het Stadskanaalster Achterhuis bij Wandelen in Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 7 november 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NOG STEEDS ZACHT | NA MORGEN KOELER

Het wordt ook vandaag weer een mooie dag want vanaf het begin is er veel zon. Vanmiddag komen er weliswaar íets meer wolkenvelden, maar ook dan zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt niet zo zacht als gisteren want na de 16 graden van gisterenmiddag wordt het vandaag ongeveer 14 graden. De wind is zwak tot matig uit het zuidoosten: kracht 2 tot 3.

Ook morgen is het nog redelijk zacht want ook dan wordt het zo’n 14 graden. Maar de lucht wordt vochtiger en dat geeft vannacht een paar mistbanken en meer dauw op de grond. Morgen is het dan ook wat vaker bewolkt met vooral ‘s middags ook zon, bij een zwakke tot matige zuidenwind. Minimumtemperatuur vannacht trouwens rond 7 graden.

In het weekend neemt de kans op mist toe want dan is er maar weinig wind. De zaterdag lijkt nog wel droog te blijven, maar zondagnacht en zondagoverdag is er kans op motregen. De middagtemperatuur zakt dit weekend terug tot ca. 12 graden.

Ná dit weekend is er weer wat meer wind met soms een beetje regen, later in de week is er meer wind en dan doet het weer een beetje herfstachtig aan.