Rotary Winschoten organiseert tweedehands markt in Ons Gebouw

WINSCHOTEN – Ben je liefhebber van platen? Kom dan op 22 november naar de Schijfjesmarkt! Voor het goede doel! Iedereen is van harte welkom vanaf 10:00 uur aan het Burg. Schönfeldplein.
Rotary Winschoten en Commissie Wijkresto organiseren weer een leuke tweedehands markt. Deze keer vind je er allerlei schijfjes: LP’s, CD’s, DVD’s en videobanden in verschillende categorieën. Voor ieder wat wils!
Deze zullen voor hele lage prijzen aangeboden worden en de gehele opbrengst wordt beschikbaar gesteld aan het Wijkresto in Winschoten.
Wijkresto is een initiatief van het Leger des Heils, Lentis, protestantse kerken Nederland en sociaal werk Oldambt. Het doel is mensen samenbrengen en tegen een bescheiden bedrag een gezonde maaltijd aanbieden.
Zaterdag 22 november vanaf 10:00 uur in Ons Gebouw aan het Burg. Schonfeldplein 7a in Winschoten. Kom kijken en kopen! Houd je van muziek luisteren en/of films kijken, je bent van harte welkom!
Met jouw aankopen steun je het goede doel.
Bron: Roelien Rietveldt