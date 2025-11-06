Spullen krijgen een tweede leven in de Circulaire Container

WINSCHOTEN – Op het afvalbrengstation in Winschoten staat sinds kort een circulaire container. Hier kunt u spullen inleveren die nog goed zijn, maar die u niet meer gebruikt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om klein meubilair, huisraad, speelgoed, fietsen, tuingereedschap of decoratie.
Tweede leven
In plaats van deze spullen als afval te behandelen, zorgen we ervoor dat ze een tweede leven krijgen. De ingezamelde goederen gaan naar kringlooppartners van de gemeente Oldambt, zoals WerkPro en Afeer.
Zij kijken wat hergebruikt of opgeknapt kan worden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de kringloopwinkel of in leerwerkprojecten waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opdoen. Zo draagt de Circulaire Container niet alleen bij aan minder afval, maar ook aan sociale kansen. Want hergebruik is goed voor het milieu en voor mensen.
Wat kunt u inleveren?
• Spullen die nog schoon, compleet en bruikbaar zijn.
• Kleine meubels
• Elektrische apparaten die het nog doen
• Fietsen, speelgoed, huishoudelijke artikelen
Wat kunt u niet kwijt?
• Kapotte of vuile spullen
• Textiel
Afvalbrengstation
Komt u binnenkort naar het afvalbrengstation? Kijk dan eerst even of iets nog een tweede kans verdient. Kleine moeite, groot verschil.
Bron: Gemeente Oldambt