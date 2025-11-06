Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Winschoten

WINSCHOTEN – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Winschoten.

Op woensdag 5 november was het startpunt voor de wandeling van WandelenWerkt vanuit de tennis- en padelhal in Winschoten. Een locatie die nog niet eerder was gekozen. Daar stond om 8.45 uur de koffie met gevulde koeken of een plak cake klaar en konden de wandelaars die zich weer vooraf hadden opgegeven zich melden bij de wandelcoaches.

Ook deze dag werd er weer gewandeld in de drie bekende afstanden, 6, 8 en 10 kilometer. Om 9.15 uur ging de eerste groep van start en ging het richting de Pieter Smit brug. Deze 800 meter lange brug is vernoemd naar de populaire en naar de mens gesproken veel te jong overleden Pieter Smid, burgemeester van de gemeente Oldambt. De brug is met zijn 800 meter de langste fiets/wandelbrug van Europa en heeft door zijn lengte het record de 756 meter lange fietsbrug van het Zweedse Sölvesborg verbroken.

De wandeling ging verder door een gedeelte van Blauwestad. Daar was duidelijk te zien dat er hier een enorme diversiteit aan huizen wordt gebouwd, maar binnen de groepjes toch ook weer een eenheidsworst is ontstaan. Ook werd een diversiteit aan stalen kunstwerken gezien. Deze geven de verschillende wijken aan. Hierbij is De Wei geïnspireerd op de waterrijke omgeving van Giethoorn en Dwarsgracht. De landtongen zijn hier gescheiden door lange, rechte kanalen.

Nadat De Wei werd verlaten kwam de wandeling aan op een plek waar nog een klein stukje hoogveen aanwezig is. In deze omgeving is in het verre verleden veel veen afgegraven voor turf. Hierdoor is destijds ook het Huningameer ontstaan. Twee stalen beelden geven deze geschiedenis weer.

Nadat Blauwestad was verlaten ging de wandeling richting natuurgebied Reiderwolde, met daarin de natuurbegraafplaats. Reiderwolde was oorspronkelijk een verdronken veenontginningsdorp uit Reiderland. Volgens documenten uit 1391 en 1420 lag het ten noorden van de Tjamme bij Megenham. Reiderwolde was een groot en rijk dorp. Er woonden maar liefst 180 vrouwen die zich met een gouden borstsierraad konden uitdossen. In dit natuurgebied wordt ook de woonwijk Het Wold gebouwd. Het Wold is een woonwijk, gecreëerd in een waterrijke en groene omgeving met ruime kavels. Maar wel met een moderne, strakke architectuur.

Via het Oostereinde, of Winschoter Oostereinde, ging het weer richting Winschoten. Oostereinde is een voormalig streekdorp en sloot aan op de buurtschap Bovenburen. En het was één van de vier buurtschappen die behoorden tot het kerspel en gemeente Winschoten. In 1504 wordt voor het eerst een inwoner van Winschoten “In de Oostereinde “genoemd. In 1642 had het buurtje al een eigen schoolmeester en vanaf 1785 was er sprake van een Bijschooltje. Van 1822 tot 1845 werd in een klein houten schooltje les gegeven door een hulponderwijzer.

Via het verkeersplein de Blauwe Roos ging het door het park weer richting tennis- en padelhal. Daar stond, zoals gebruikelijk, voor de liefhebbers de soep met broodjes weer te wachten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen