Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.
Zondag 16 november Ochtendlezing: De toekomst van natuur, landschap en erfgoed in Groningen
11.00 uur – 12.30 uur Bezoekerscentrum ReitdiepWolddijk 103, Groningen
Groningen biedt rust, ruimte en natuur van wereldklasse. Tegelijk staan we voor grote uitdagingen. Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap, deelt zijn visie op natuur, landschap en erfgoed, gebaseerd op de gezamenlijke toekomstvisie De Kracht van het Noorden. Hij gaat graag in gesprek: Wat vind jij belangrijk voor de toekomst van Groningen? Waar moet Het Groninger Landschap zich voor inzetten?
Zaterdag 22 november Wintergasten in de Kropswolderbuitenpolder
12.00 uur – 14.00 uur Parkeerplaats rechts, direct na de rotonde. Strandweg, 9606 PR Kropswolde
Zet je zintuigen op scherp tijdens een afwisselende winterwandeling van 7 km rond de Kropswolderbuitenpolder. We lopen door een stukje bos, over de dijk en langs een fietspad. Onderweg bezoeken we de vogelkijkhut – misschien spotten we de eerste wintertalingen van het seizoen. Met wat geluk laat zelfs een zeearend zich zien: een spectaculair gezicht! Een heerlijke tocht vol natuur, beweging en verwondering. Trek je wandelschoenen aan en beleef de winter op z’n mooist.
Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten
Bron: Het Groninger Landschap