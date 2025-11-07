CDA Stadskanaal presenteert kandidatenlijst voor gemeenteraadsverkiezingen

STADSKANAAL – Tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdag 6 november heeft het CDA Stadskanaal de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen bekendgemaakt. De partij presenteert een lijst met een mix van ervaring en nieuwe gezichten, met een sterke betrokkenheid bij de lokale samenleving.
Lijsttrekker is Agnes Wubs uit Onstwedde. Zij is momenteel fractievoorzitter en werkzaam in de zorgsector. Op plek twee staat Aike Blaauw uit Stadskanaal, projectmanager in de farmaceutische industrie en de afgelopen periode actief als fractieondersteuner. De derde plaats wordt ingenomen door Gerard Weinans uit Musselkanaal, raadslid en bouwkundig projectleider voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Merlijn Wiersema uit Stadskanaal, met ervaring in de raad en werkzaam als docent in het onderwijs, staat op plek vier. Eddy Niemeijer uit Mussel, nieuw op de lijst, voorzitter van Plaatselijk Belang Mussel en werkzaam als assurantiemakelaar, volgt op plek vijf.
De zesde plaats is voor Peter Tolhuis uit Musselkanaal, eveneens nieuw op de lijst. Peter is ondernemer en bestuurder in de zorg en daarnaast voorzitter van de medezeggenschapsraad van de St. Antoniusschool in Musselkanaal.
Volgens het CDA Stadskanaal weerspiegelt de lijst de kracht van betrokken inwoners uit verschillende dorpen en sectoren. “Samen willen we werken aan een sterke en leefbare gemeente, waar iedereen mee kan doen”, aldus Agnes Wubs.
De volledige kandidatenlijst wordt binnenkort gepubliceerd op de website van het CDA Stadskanaal.
Bron: Aike Blaauw