Dit zijn de gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

Foto: Mazzelmoaze
- Catharina Glazenburg - Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar het programma Brunchroom.

Vanaf 11.00 uur kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Jan van Assema. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda en de krantenkoppen, heeft hij gesprekken met:

11.15 Luca Veldkamp, jongste kandidaat raadslid in Oldambt
11.45 Wethouder Kuiper van Pekela over Nij Begun
12.15 Gerard Tiben over Gronings Mooiste
12.45 Museumnacht Westerwolde

Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.

Wegens omstandigheden is er geen uitzending van het programma Dieverdoatsie. In plaats daarvan kunt u vanaf 10.00 uur luisteren naar Gronings talig muziek.

Voor de frequenties klik HIER.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.