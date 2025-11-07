Dit zijn de gasten en onderwerpen in het programma Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar het programma Brunchroom.
Vanaf 11.00 uur kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom, met deze keer als presentator Jan van Assema. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda en de krantenkoppen, heeft hij gesprekken met:
11.15 Luca Veldkamp, jongste kandidaat raadslid in Oldambt
11.45 Wethouder Kuiper van Pekela over Nij Begun
12.15 Gerard Tiben over Gronings Mooiste
12.45 Museumnacht Westerwolde
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Wegens omstandigheden is er geen uitzending van het programma Dieverdoatsie. In plaats daarvan kunt u vanaf 10.00 uur luisteren naar Gronings talig muziek.
