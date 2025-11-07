Genomineerden Breedtesportprijs Pekela bekend!

PEKELA – De gemeente Pekela maakt met trots bekend wie de vier genomineerden zijn voor de Breedtesportprijs Pekela 2025. Deze nominatie is een erkenning van hun maatschappelijke inzet voor de sport in Pekela.
De genomineerden zijn:
- Jan Timmer en Jan Bruggeman – vrijwillig onderhoudsteam Tennisclubs Nieuwe Pekela. Het duo Jan en Jan zorgt al sinds jaar en dag voor het volledige onderhoud van het tennispark.
- Sportcentrum Zempo – zorgt voor toegankelijkheid van en laagdrempelig beweegaanbod met allerlei projecten, lage contributies, vernieuwende ideeën.
- Stichting Pekela Beweegt – o.a. realisatie van de beweegtuin in Nieuwe Pekela.
- Mevrouw Tinie Kuipers – organisator van verschillende beweeggroepjes voor senioren en als 50 jaar actief als vrijwilligster.
De Breedtesportprijs Pekela wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, vereniging, organisatie of evenement die zich op een bijzondere manier inzet voor de breedtesport in de gemeente Pekela. Hierbij gaat het vooral om initiatieven die de maatschappelijke waarde van sport versterken, zoals het vergroten van de toegankelijkheid van sport, het verbinden van mensen en het bevorderen van sportdeelname in de regio.
De uitreiking van de breedtesportprijs vindt plaats tijdens het Sportcafé op maandag 10 november 2025 in MFC De Binding. De genomineerden worden om 20.30 uur verwacht, waarna om 20.45 uur de winnaar bekend wordt gemaakt door wethouder sport Ellen van Klaveren.
De winnaar van de Breedtesportprijs Pekela 2025 zal namens de gemeente worden voorgedragen voor de Provinciale Breedtesportprijs, die op maandag 8 december 2025 wordt uitgereikt tijdens het Groninger Sportgala in Martiniplaza.
Bron: Gemeente Pekela