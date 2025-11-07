DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Lathen

Op woensdag 30 oktober vond tussen 12.00 en 13.45 uur op een parkeerplaats aan de Große Straße in Lathen een aanrijding plaats. Een onbekende bestuurder heeft vermoedelijk tijdens het parkeren of wegrijden een geparkeerde grijze VW Arteon beschadigd. De bestuurder vluchtte vervolgens zonder aangifte te doen of de schade van circa € 1.500 te vergoeden. Getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of de bestuurder, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Lathen via 05933 / 924570.

Meppen

Donderdagochtend brak omstreeks 9.24 uur brand uit in een kamer van een woning aan de Erikaweg in Meppen. Een 52-jarige bewoner raakte lichtgewond en werd ter plaatse behandeld. De geschatte materiële schade bedraagt ​​ongeveer € 80.000. De brandweer van Meppen rukte met meerdere manschappen uit en had de brand snel onder controle. De plaats van de brand is beveiligd. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.

Onbekende daders hebben in de nacht van woensdag op donderdag uit de tank van een graafmachine die geparkeerd stond op een veld nabij “Zum Paradies” in Meppen ongeveer 400 liter diesel gestolen. Ze hebben de afgesloten tankdop van het voertuig opengebroken, de brandstof afgetapt en zijn in onbekende richting gevlucht. De geschatte schade door de diefstal bedraagt ​​ongeveer 600 euro. De politie van Meppen verzoekt iedereen die in de genoemde periode verdachte personen of voertuigen in de buurt van de plaats delict heeft gezien, contact op te nemen via 05931 / 9490.

De politie is op zoek naar de 33-jarige Kay Falkenstein uit Meppen. De heer Falkenstein zou gisteren na medisch onderzoek en ambulancevervoer worden opgenomen in de Ameos-kliniek in Osnabrück. Rond 16:20 uur ontsnapte hij via de hoofdingang van de kliniek, richting het Bürgerpark in Osnabrück.



Beschrijving:



– Lengte: circa 175 cm



– Haarkleur: rossig, halflang



– Baard: rossig



– Bouw: atletisch



– Kleding: zoals afgebeeld, zwarte trui en zwarte broek, witte Nike-sneakers



– Draagt: zwarte herenschoudertas met Adidas-logo

De heer Falkenstein mag niet worden benaderd. Hij heeft banden met Meppen, dus zijn aanwezigheid in de omgeving kan niet worden uitgesloten. Iedereen die informatie heeft, wordt verzocht onmiddellijk contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 949 115. (zie foto onderaan deze pagina)

Papenburg

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een fietsenwinkel aan de Von-Herz-Straße in Papenburg ingebroken. Onbekenden hebben zich toegang verschaft tot de winkel en diverse luxe fietsen gestolen. De omvang van de schade wordt momenteel vastgesteld. De politie van Papenburg verzoekt getuigen die in de genoemde periode verdachte personen of voertuigen in de buurt van de Von-Herz-Straße hebben gezien, contact met hen op te nemen via 04961 / 9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland