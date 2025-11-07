Opname kerkdienst vanuit de Wedderweg kerk in Oude Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Pekela, Radio Westerwolde

RTV WESTERWOLDE –  RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 9 november zendt RTV Westerwolde een kerkdienst vanuit de protestantse gemeente de Wedderweg kerk in Oude Pekela uit. Dit is door het kerkenteam op zondag 2 november opgenomen.

Voorganger: Ds. van de Vrie

Schriftlezing: 1 Kronieken 29  &  Lucas 17 vanaf vers 11 

Thema: “Dank U wel, God dank U wel”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 9 november uitgezonden en maandagavond 10 november om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.

Bron: Gert Wubs

