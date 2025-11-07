Opname kerkdienst vanuit de Wedderweg kerk in Oude Pekela te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 9 november zendt RTV Westerwolde een kerkdienst vanuit de protestantse gemeente de Wedderweg kerk in Oude Pekela uit. Dit is door het kerkenteam op zondag 2 november opgenomen.
Voorganger: Ds. van de Vrie
Schriftlezing: 1 Kronieken 29 & Lucas 17 vanaf vers 11
Thema: “Dank U wel, God dank U wel”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 9 november uitgezonden en maandagavond 10 november om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs