Politie Emmen zoekt eigenaar van mogelijk gestolen spullen

EMMEN – Donderdagmiddag 6 november 2025, heeft aan de Minister Kanstraat te Emmen uit/vanaf een personenauto een diefstal plaatsgevonden.
Er zijn twee aanhoudingen verricht. De verdachten droegen meerdere spullen bij zich, waarvan agenten vermoeden dat ze van diefstal afkomstig zijn.
De politie wil deze spullen graag teruggegeven aan de rechtmatige eigenaar. Herken je een van de spullen, bel dan 0900-8844 en geef daarbij het volgende registratienummer: 2025301557.
Bron: Politie Emmen
Foto: Hilvert huizing (archief)